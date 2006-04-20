БЮТ та СПУ знищують обладння у Київській облраді

Сьогодні вранці перед відкриттям першої сесії Київської обласної ради п’ятого скликання стався інцидент.

Як передає кореспондент УНІАН, група депутатів демонтувала кабінку для таємного голосування, встановлену у залі засідань на вимогу депутатів чотирьох фракцій облради – «Нашої України», Української народної партії, Партії регіонів, Народного блоку Литвина.

За словами очевидців, кабінку демонтували депутати від БЮТ і СПУ. Як зазначають депутати від інших фракцій, це було зроблено для того, щоб фракції БЮТ і СПУ могли проконтролювати, як саме будуть голосувати їхні депутати.