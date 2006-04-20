БЮТ та СПУ знищують обладння у Київській облраді
10:08, 20 квітня 2006Політика
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Сьогодні вранці перед відкриттям першої сесії Київської обласної ради п’ятого скликання стався інцидент...
Сьогодні вранці перед відкриттям першої сесії Київської обласної ради п’ятого скликання стався інцидент.
Як передає кореспондент УНІАН, група депутатів демонтувала кабінку для таємного голосування, встановлену у залі засідань на вимогу депутатів чотирьох фракцій облради – «Нашої України», Української народної партії, Партії регіонів, Народного блоку Литвина.
За словами очевидців, кабінку демонтували депутати від БЮТ і СПУ. Як зазначають депутати від інших фракцій, це було зроблено для того, щоб фракції БЮТ і СПУ могли проконтролювати, як саме будуть голосувати їхні депутати.
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