ЦВК зареєструвала ще 26 довірених осіб Юлії Тимошенко

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 26 довірених осіб кандидата в Президенти Юлії Тимошенко у територіальних виборчих округах, повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти.

Зокрема, однією з довірених осіб у Донецькій області стала президент благодійного фонду "Здоров`я поколінь", гімнастка Лілія Подкопаєва, яка в листопаді подала заяви про вихід з Партії регіонів і складання повноважень депутата Донецької обласної ради.

Центрвиборчком ухвалив таке рішення на підставі відповідних заяв Юлії Тимошенко та осіб, які погодилися представляти її інтереси у виборчих округах.

Таким чином, зараз інтереси Юлії Тимошенко представляють 4 довірені особі у єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та 225 - у 225 територіальних виборчих округах.