Гриценко думає, що 400 мільйонів для армії «роздерибанять»

Кандидат на пост Президента, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що чинний глава держави і керівництво уряду не розуміють справжніх пріоритетів розвитку і потреб Збройних сил України.

Про це він заявив в ефірі “5 каналу”, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

“Немає ніякої логіки у тому, щоб виділяти 400 мільйонів гривень для армії до Дня Збройних сил – потрібно було зробити це ще у лютому-березні, як того вимагає закон”, - заявив він, коментуючи останнє урядове рішення щодо здійснення дофінасування потреб армії наприкінці року.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що до кінця бюджетного року ці гроші вже неможливо використати, уникаючи “дерибану”.

“З цих 400 мільйонів гривень 120 виділяють на танки, - повідомив він. – Однак, при всій повазі до тих, хто виробляє танки, армії зараз потрібно інше. Це – пріоритети, визначені державною програмою: зв’язок, системи управління вогнем, розвідка тощо”.

На думку екс-міністра оборони, 2000 танків, які вже знаходяться на озброєнні української армії, вистачить, тому потрібно розвивати інші галузі, зокрема, системи управління авіацією.

За словами А.ГРИЦЕНКА, Збройні сили також нагально потребують чітко визначеної чисельності та зміненої державної програми розвитку.

“Уже грудень, а ще й досі не затверджена чисельність армії на поточний рік. Президент не вніс відповідний закон, - констатував він. - Існує державна програма, яка передбачає конкретні параметри і склад Збройних сил і потребує перегляду у зв’язку зі зміною економічної та політичної ситуації, про що наш комітет говорить вже два роки. Такі зміни можуть внести уряд і Президент. Однак вони цього не зробили, тому там залишилися застарілі параметри, що закладалися за нормального фінансування, яке відрізняється від сьогоднішнього на 15%”.

Кандидат у президенти впевнений, що замість “святкових» заяв, і уряду, і Президенту потрібно сісти за один стіл, внести зміни до державної програми розвитку армії, визначити чисельність Збройних сил та почати дбати про військо не лише напередодні свят чи виборів, а постійно”.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що ні Президент Віктор ЮЩЕНКО, ні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, ні колишній голова уряду Віктор ЯНУКОВИЧ не цікавилися боєздатністю та станом армії. За його словами, він встиг пересвідчитися у цьому, працюючи на посаді міністра оборони.

“Тому те, що сьогодні лунає з екрану від цих осіб, – лише передвиборчі обіцянки. Гроші на армію були. І до сьогодні, потрібно було лише перестати займатися мародерством. Понад 40 млрд. гривень розікрали на тендерних процедурах, а це у п’ять разів більше ніж бюджет армії на 2009 рік. Сьогодні треба говорити не про гроші, а про мораль і відповідальність влади”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.