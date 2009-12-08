Губернатор думає, що Тимошенко потрібна нова посада – секретаря ЦК

Голову Полтавської облдержадміністрації Валерія Асадчева дивує позиція прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо Бюджетного кодексу.

"Він (кодекс) нічого, крім біди, не несе українському самоврядуванню. 2/3 місцевих бюджетів втрачають ресурси, відбувається розпорошення грошей. Кошти передаються в ті територіальні громади, де немає інфраструктури – це абсурд», - заявив губернатор, коментуючи вчорашню зустріч прем’єрки з представниками місцевого самоврядування.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка,Асадчев заявив про те, що для Тимошенко потрібно ввести нову посаду - генерального секретаря ЦК.

«Подібний виступ я бачив 20 років тому і те, що я побачив вчора, мене налякало. Тимошенко личило б побудувати конгрес органів місцевого самоврядування всієї галактики, але до галактики вона ще не добралася», - іронізує Асадчев. - З професійної точки зору вона багато говорила відвертої неправди». Асадчев вважає, що діяльність уряду тепер можуть характеризувати лише лікарі.

За його словами, Тимошенко знищила місцеве самоврядування: «Ми ще 1998 році пропонували інший варіант кодексу, який би дійсно звільняв місцеве самоврядування від централізації. Однак глава уряду прив’язала 686 бюджетів до держбюджету, що виявилося неефективним. Тепер вона прив’язала 12 тисяч бюджетів. Через це 20% місцевих бюджетів мають проблеми з плануванням. Раніше вони їздили в район, а тепер їм треба їхати в Київ».

Нашоукраїнець прогнозує, що мінімум 2,5 тисячі місцевих бюджетів, матимуть проблеми: «Кожен день Мінфіну доведеться приймати по 10 фінансових документів - це все треба буде пропускати через Верховну Раду та через зміни до закону про бюджет – почнеться хаос».