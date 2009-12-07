Тимошенко збирається поставити крапку на майбутньому Януковича

Уряд України має намір вдруге подати до Верховної Ради законопроект про Бюджетний кодекс, що розподіляє кошти на користь регіонів, який було фактично «провалено» в парламенті завдяки Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на урочистих зборах із нагоди святкування в Україні Дня місцевого самоврядування.

«Для нас не становить ніякої складності на наступному засіданні уряду ще раз проголосувати Бюджетний кодекс, ще раз проголосувати закон про бюджет із параметрами, які ми з вами погоджували, й подати це до Верховної Ради. Й тоді, після закінчення всього політичного хаосу, всіх баталій, після того, як вже раз і назавжди ми поставимо крапку на поверненні їх (Партії регіонів – УНІАН) до влади, ми зможемо за один тиждень і проголосувати, і підписати все це», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що раніше планувала після перемоги на президентських виборах відкликати вето, накладене Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на Бюджетний кодекс, проте у ВР було зроблено крок, щоб це було неможливо зробити.

«Щоб закрити такий шлях, то пан ЛАВРИНОВИЧ разом із Партією регіонів на останньому сесійному тижні поставили на голосування подолання вето Президента на Бюджетний кодекс, і вони просто провалили (ухвалення рішення – УНІАН) для того, щоб зняти цей Бюджетний кодекс взагалі з розгляду, щоб його не було в природі, щоб його не було взагалі як концепту й загрози для їх фінансової влади. Але це не означає, що тема закінчилася й вони перемогли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада не змогла подолати вето Президента України на Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Водночас, парламент не підтримав пропозицію Комітету ВР із питань бюджету про те, щоб заветований закон допрацювати на наступній сесії.

Як зазначив головуючий на засіданні парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, у зв`язку з цим цей закон вважається відхиленим.

У червні 2009 року цей закон надійшов на підпис Президенту, але Віктор ЮЩЕНКО заветував його, мотивуючи це тим, що запропоноване новою редакцією Бюджетного кодексу нормування бюджетного процесу й міжбюджетних відносин не відповідає нормам Конституції України, не враховує конституційну модель побудови й здійснення публічної влади в державі, а також не узгоджується з іншими законами, які є базовими у врегулюванні даних відносин.