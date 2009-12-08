ЄС почне переговори про асоціацію з Азербайджаном, Вірменією та Грузією

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу має намір почати переговори стосовно угод про асоціації з Азербайджаном, Вірменією та Грузією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні висновках Ради щодо відносин з країнами Південного Кавказу.

«Рада привітала презентацію пропозицій проекту директив про переговори стосовно угод про асоціацію, направлених на досягнення амбітних і всеосяжних угод, що йдуть далі чинних зобов`язань, з урахуванням специфічних обставин в кожній з країн», - сказано у висновках Ради міністрів ЄС.

У висновках наголошується, що ЄС найближчим часом планує затвердити відповідні директиви для початку переговорів.

При цьому в документі висловлюється готовність ЄС також почати переговори з країнами, які вже приєдналися до Світової організації торгівлі, про створення глибокої й усесторонньої зони вільної торгівлі.

«Рада підкреслює важливість політичної асоціації і значної економічної інтеграції країн-партнерів з ЄС», - йдеться у висновках.

Рада міністрів ЄС також привітала зобов`язання Азербайджану, Вірменії та Грузії посилити відносини з Євросоюзом, та висловила готовність і надалі сприяти стабільності, співпраці й процвітанню на Південному Кавказі, у тому числі шляхом надання програм технічної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС. В рамках засідання також відбудеться міністерська конференція «Східного партнерства», в якій візьмуть участь міністри закордонних справ країн-членів ЄС та країн-учасниць «Східного партнерства».