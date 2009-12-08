Чи існують домовленості між Ющенком і Януковичем

Політологи не виключають існування тактичних домовленостей між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні у Києві на прес-конференції.

Водночас, політологи не вірять у домовленості В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА щодо розподілу посад Президента та прем’єр-міністра після президентських виборів.

Зокрема, керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир ФЕСЕНКО припустив можливість існування тактичного союзу цих двох політиків на період виборчої кампанії.

В.ФЕСЕНКО вважає, що сьогодні не може бути домовленостей між політиками на довгу перспективу через брак довіри до виконання цих домовленостей.

Більше того, на його переконання, для забезпечення прем’єрства В.ЮЩЕНКА при президентстві В.ЯНУКОВИЧА немає підгрунтя.

На думку В.ФЕСЕНКА, більшість фракції «Наша Україна – Народна самооборона» не піде у коаліцію з Партією регіонів, а тим більше - з комуністами, для того, щоб забезпечити голосування у парламенті за кандидатуру прем’єра.

Директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО також вважає, що стратегічні домовленості між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ неможливі. Він зауважив, що В.ЮЩЕНКО є реалістом і чудово розуміє ціну таким домовленостям.

За словами К.БОНДАРЕНКА, співпраця цих двох політиків може існувати за принципом «ворог мого ворога - мій друг». Він висловив думку, що така співпраця можлива лише у першому турі президентських виборів.

Скептично поставився до можливості існування домовленостей між В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ і керівник соціологічної фірми «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО. Він вважає, що такий союз, якби й мав місце, не приніс користі би ні одному, ні другому політику.

Скептично політологи оцінюють і можливість будь-яких стратегічних домовленостей між прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Зокрема, за словами В.ФЕСЕНКА, поширення інформації про такі можливі союзи - це, швидше за все, технологічні ходи, аби знизити рейтинг конкурента.