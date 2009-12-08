У ЄЦ просять не нагнітати паніку

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає кандидатів у президенти припинити нагнітати паніку навколо теми фальсифікацій на виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Заяви Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКА, В.ЛИТВИНА та інших кандидатів у президенти щодо можливих фальсифікацій виборів є нічим іншим, як створенням інформаційного поля для майбутніх торгів та судових воєн. Потрібно припинити нагнітати паніку навколо технічних проблем проведення виборів», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи численні висловлювання політиків на тему фальсифікації результатів голосування.

Народний депутат зазначив, що спостерігачі на президентських виборах в Україні, у тому числі від таких авторитетних міжнародних організацій як ОБСЄ, жодних серйозних порушень досі не зафіксували. За його словами, більшість спостерігачів зараз говорить лише про ймовірні ризики, а не про конкретні факти порушень, а такі типові порушення, як наприклад фінансування політичної реклами з тіньових фондів, чи заниження тиражу друкованих агітаційних матеріалів, були і під час попередніх кампаній, але ніколи суттєво не впливали на результати виборів.

«Сьогодні практично кожен із основних учасників виборчих перегонів має достатні організаційні та фінансові можливості, щоб контролювати кожен крок своїх опонентів та упередити будь-які можливі незаконні дії до та під час голосування», - наголосив він.

На думку І.КРІЛЯ, основні кандидати можуть швидко вирішити більшість проблем, навколо яких вони перед телекамерами нагнітають паніку. «Реальні загрози, які сьогодні можуть завадити проведенню прозорих та демократичних виборів в Україні, створені руками самих фаворитів виборчих перегонів. Перша загроза – недостатнє фінансування підготовки та проведення виборів. Друга – прогалини у законодавстві, які не створили надійних запобіжних механізмів проти фальсифікацій», - наголосив депутат.

І.КРІЛЬ вважає, що кожну з цих проблем можна вирішити ще до 17 січня. «Ю.ТИМОШЕНКО як чинний прем’єр-міністр може вирішити питання фінансування виборів, внісши проект бюджету на 2010 рік до Верховної Ради із відповідними статтями. В.ЯНУКОВИЧ як лідер опозиції разом із фракцією Партії регіонів може розблокувати процес внесення змін у виборче законодавство. Президент та спікер, не зволікаючи з підписанням цих законопроектів, мають можливість прискорити набрання їх чинності», - наголосив голова “Єдиного Центру”.