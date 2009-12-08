Видавці підозрюють, що в Україну повернулося телефонне право

ТОВ “Еволюшен медіа” заявляє, що сьогодні вночі в столиці та у Вінниці зняли більш як 200 сіті-лайтів з рекламою тижневика “Коментарі:”.

“Це вже втретє протягом останнього року рекламні компанії, посилаючись на певні технічні проблеми, демонтують нашу рекламу, - повідомили УНІАН у прес-службі “Еволюшен медіа”. - Більше того, нам телефонують наші партнери з інших регіонів і говорять, що через “технічні проблеми” наша реклама може бути демонтована і в інших областях”.

За інформацією прес-служби медіа-холдингу, “цього разу “під роздачу” попала обкладинка, на якій зображені Віктор ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ, а також заголовок: “Ющенко виторгував крісло прем’єра”.

На жаль, зазначають в “Еволюшен медіа”, “офіційно назвати замовника ми не можемо, адже, як відомо, рекламний бізнес прямо залежить від місцевої влади, а відтак, настирливі “прохання” місцевої влади для рекламників є прямим керівництвом до дії”. Проте, видавців “насторожує той факт, що в цьому конкретному випадку сюжет нашої реклами взагалі не стосувався столичної влади. Це наводить на думку, що напередодні виборів знову повертається телефонне право. Не кажучи вже про те, що грубо порушується головний здобуток Помаранчевої революції – свобода слова, гарантом якої, по ідеї, мав би виступати один із фігурантів рекламного сюжету”.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві з 60 сіті-лайтів зняли постери тижневика «Коментарі:» з рекламою обкладинки номера від 25 вересня 2009 року. На обкладинці була розміщена фотографія мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і анонс матеріалу «Черновецький продає метро».