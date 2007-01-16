В УНІАН відбудеться прес-конференція Анатолія Семиноги (пряма трансляція на 5 каналі)

17 січня 10-30 - В УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція голови Київської міської організації БЮТ, депутата Верховної Ради України Анатолія Семиноги на тему: “Імперативний мандат дозволить навести порядок у Київраді” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-050-185-37-08. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.