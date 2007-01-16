В УНІАН відбудеться прес-конференція Анатолія Семиноги (пряма трансляція на 5 каналі)

16:06, 16 січня 2007
Політика
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17 січня 10-30 -  В УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція  голови Київської міської організації БЮТ, депутата Верховної Ради України  Анатолія Семиноги на тему: “Імперативний мандат дозволить навести порядок у Київраді” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон:  8-050-185-37-08. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.

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