Мороз створює клуб лузерів-контролерів

Кандидат у президенти України Олександр МОРОЗ готовий об`єднатися для контролю голосів на президентських виборах з тими учасниками кампанії, які не вийдуть до другого туру.

Про це він сказав на прес-конференції в Рівне, повідомили УНІАН у прес-службі СПУ.

О.МОРОЗ наголосив, що в першу чергу готовий говорити «про спільний моніторинг і контроль на дільницях з тими, хто не претендує на перемогу на виборах-2010, для кого нинішня кампанія - це перевірка сил і ресурсів, довіри електорату».

За його словами, «працювати на цьому полі з фаворитами гонки не має сенсу: вони самі зацікавлені в тому, щоб жоден голос не пропав, і виставлять дуже сильні власні системи захисту».

О.МОРОЗ при цьому додав: «Хоча, певна річ, ми не проти об`єднання з усіма - для захисту від фальсифікацій». За його словами, «головне, щоб було дотримано принципи чесних виборів - відсутність фальсифікацій».