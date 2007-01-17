Ющенко підтверджує, що не підпише Закон про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує, що не має наміру підписувати ухвалені Верховною Радою закони про Кабінет міністрів і про продовження мораторію на продаж землі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні, виступаючи на зустрічі зі студентами та викладачами Донецького національного університету.

За словами Президента, він не підпише документ про Кабмін з ряду причин, і перш за все - з етичних. В.Ющенко нагадав, що між ним і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ була домовленість про те, що вони спільно готують законопроект “Про Кабінет міністрів”. “Виходячи з того, що закон регулює відносини, зокрема Президента і Кабінету Міністрів, безумовно, було б логічно розмовляти уряду з Президентом про відповідний механізм і інструменти врегулювання тих або інших моментів у відносинах між двома інститутами”, - відзначив він.

“Мені здається, що прем`єр-міністр зробив велику помилку, що пішов радитися з цього питання в інші інститути”, - відмітив В.Ющенко. Він відзначив, що загальна позиція повинна була готуватися між Президентом і урядом, а парламенту залишається погодитися з цією позицією.

Глава держави переконаний, що українська влада повинна підходити до подібних змін у законодавстві виключно з позицій діалогу та взаєморозуміння, щоб не нашкодити інтересам громадянина і суспільства в цілому.

У своєму виступі глава держави також відзначив провідну роль молоді в розвитку суспільства і країни. Від знань, цінностей та людських рис, отриманих на студентській лаві, значною мірою залежить майбутнє їхньої власної держави, відзначив В.ЮЩЕНКО. Глава держави назвав українське студентство «найбільш консолідуючою і прогресивною частиною нації, яка, відтак, має бути готова до активних змін, що їх потребує сьогодення».

При цьому Президент наголосив, що чим консолідованіша нація, тим важливіші цілі вона ставить перед собою. «Питання як зробити більш цілісною Українську державу – це виклик для сучасності», – сказав він. За словами В.ЮЩЕНКА, об`єднати народ може лише спільна мета. Він також нагадав, що невдовзі, 22 січня, Україна відзначатиме День соборності, який є історичним прикладом єднання двох частин держави.

Глава держави також наголосив, що вести мову про консолідацію нації можна лише публічно і що сам він як політик готовий до відвертих дискусій в цьому руслі. Саме з такою метою і був створений Універсал національної єдності, відзначив В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент наголосив, що теми федералізму та сепаратизму, порушені політичними силами, які традиційно мають високу підтримку на Донеччині, – «це багаж, який треба залишити в минулому». «Це не відповідає взагалі місцю і ролі України в завтрашньому дні, послаблює її», – додав він. В.ЮЩЕНКО закликав студентів сформувати чітку особисту позицію щодо цих питань.

Говорячи про соціально-економічну політику держави, Президент наголосив, що пріоритетним завданням влади є сформувати прозору, конкурентну, детінізовану економіку, проводячи фіскально збалансовану політику. У свою чергу, це дасть змогу забезпечити і високі соціальні стандарти.

Глава держави наголосив, що стратегічний інтерес України лежить на європейському ринку, який наразі створює найкращі умови для економічного, соціального і гуманітарного розвитку. Водночас значну увагу Україна приділяє і східному ринку, сказав Президент.

Окрему увагу В.ЮЩЕНКО приділив питанням мови. «Мовна політика не повинна формуватися в такій редакції, яка спонукає до протиставлення людей, що проживають у різних регіонах», – переконаний він.