Кушнарьова поховають 19 січня у Харкові

Очікується, що народного депутата Євгена Кушнарьова поховають у п’ятницю, 19 січня, у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо організації похорону, він зазначив, що зараз готується розпорядження голови парламенту про створення відповідної парламентсько-урядової комісії, яку, як очікується, очолить саме А.МАРТИНЮК.

За його словами, до цієї комісії будуть запрошені представники Кабінету міністрів і Секретаріату Президента України, оскільки свого часу Є.Кушнарьов був главою адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ.

Як сказав А.МАРТИНЮК, «це буде зроблено на тому державному рівні, на який заслуговує ця людина».