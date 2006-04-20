Ющенко звільнив Омельченка і призначив Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО головою Київської міської державної адміністрації. Іншим своїм указом глава держави звільнив із посади голови Київської міської державної адміністрації Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Текст указу розміщено на Офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня на першій сесії нової Київради голова Київської міської територіальної виборчої комісії, зачитавши відповідну постанову КМТВК про визнання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за якого проголосували 457 тис. 887 виборців, переможцем на виборах Київського міського голови 26 березня, вручила йому посвідчення мера.

20 квітня Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ підписав та направив Президентові України подання на звільнення О.ОМЕЛЬЧЕНКА з посади голови Київської державної адміністрації та призначення на цю посаду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Це рішення глава уряду прийняв після зустрічі з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, яка відбулася сьогодні вранці.

Згідно із законом про столицю, КМДА очолює міський голова Києва.