Азаров застеріг посадовців з Банкової від ”ненормальних” прогнозів

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ закликає урядовців із Банкової (Секретаріат Президента – УНІАН) утриматися від негативних прогнозів із приводу інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в середу.

«Я не розумію тих посадовців, які сьогодні, не маючи на те ніяких підстав, прогнозують високі темпи інфляції для країни, - сказав М.АЗАРОВ, - Тобто, вони створюють інфляційні очікування. Це абсолютно ненормально, принаймні, для державних діячів».

При цьому, міністр фінансів підкреслив, що спільними діями уряду й Національного банку України вдасться утримати інфляцію за підсумками 2007 року на рівні 7,5%.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що інфляція в 2007 році становитиме 11-12%. Раніше перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляв, що Секретаріат прогнозує інфляцію за підсумками 2006 року на рівні 12%.

При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабінет міністрів виходив із прогнозу показника інфляції - 7,5%. Світовий банк прогнозує в 2007 році в Україні інфляцію на рівні 10,7%.