Чи вважають росіяни Україну надійним партнером (опитування)

Лише 4% росіян вважають Україну надійним партнером Росії на міжнародній арені.

Згідно з переданими агентству УНІАН даними соціологічного опитування з теми «Кому в СНД жити добре і з ким у СНД дружити добре», проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦДГД), найбільш надійними партнерами РФ на міжнародній арені росіяни вважають Білорусь (43%) і Казахстан (31%).

До першої трійки також потрапила Вірменія (8%). Решта країн СНД сильно відстає в рейтингу довіри: Азербайджан і Україна одержали по 4% голосів респондентів, Киргизію, Молдову, Туркменію і Узбекистан надійними партнерами Росії вважають лише по 3% опитаних. Замикають рейтинг Таджикистан і Грузія (2% і 1% відповідно). Важко з відповіддю 34%.

Аналогічно складається ситуація з довірою росіян до керівників країн СНД. Так, найбільшою довірою росіян з великим відривом від лідерів інших країн Співдружності користуються Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ (33% і 28% відповідно).

Далі слідують президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ (6%), Узбекистану Іслам КАРІМОВ і Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ (по 5%), Киргизії Курманбек БАКІЄВ (4%), Вірменії Серж САРГСЯН (3%), України Віктор ЮЩЕНКО (3%), Таджикистану Емомалі РАХМОН і в.о. Президента Молдови Міхай ГІМПУ (по 2%).

Найменшим рейтингом довіри користується Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ - йому довіряє 1% росіян.

Крім того, Білорусь і Казахстан лідирують в рейтингу країн СНД, які, на думку росіян, є найбільш стабільними і успішними (їх називають 41% і 29% відповідно).

Далі з великим відривом слідують Азербайджан (9%), Вірменія (8%), Туркменія (6%), Киргизія, Молдавія, Україна (по 5%), Узбекистан (4%).

Грузія і Таджикистан мають найнижчі рейтинги стабільності та успішності в очах росіян (3% і 2% відповідно). Важко відповісти 34%.

Опитування було проведене 21-22 листопада. Опитано 1600 чоловік у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії.

Статистична похибка не перевищує 3,4%.