Кушнарьова поховають поруч з могилою Масельського

10:33, 18 січня 2007
Політика
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У Харкові оголошено жалобу

18 і 19 січня в Харкові відбудеться прощання з народним депутатом України Євгеном Кушнарьовим.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, церемонія прощання розпочнеться у четвер, 18 січня, о 20.00 у Благовіщенському кафедральному соборі (Української православної церкви Московського патріархату – УНІАН) і триватиме до 7-ої години ранку п’ятниці.

19 січня з 9.00 до 12.30 у приміщенні Харківського оперного театру (вул. Сумська, 25) відбудеться громадянська панахида.

Як повідомляв УНІАН, міську комісію з організації похорону очолив Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

18 та 19 січня у Харкові оголошено жалобу.

Очікується приїзд до Харкова прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, який перервав свій візит до Туреччини, а також членів Кабінету міністрів, депутатів Верховної Ради України.

Поховають Є.Кушнарьова 19 січня о 13.00 на 2-му міському кладовищі на центральній алеї поруч з могилою колишнього губернатора Харківщини Олександра Масельського.

Є.КУШНАРЬОВ помер 17 січня о 13.45 у лікарні міста Ізюм Харківської області в результаті отриманого напередодні на полюванні вогнепального поранення.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові. Освіта: Харківський інженерно-будівельний інститут (1968-1973), інженер-механік.

Із грудня 1996 по 23 листопада 1998 обіймав посаду глави Адміністрації Президента України. Із 27 жовтня 2000 по грудень 2004 був головою Харківської обласної державної адміністрації.

 

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