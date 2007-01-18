Ющенко зрадів трьом словам у Донецьку

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією забути про сепаратизм в Донбасі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.БЛИЗНЮК заявив учора в Донецьку під час наради з адміністративно-господарським активом області за участю В.ЮЩЕНКА.

"Я б дуже хотів, щоб після цих зборів таке слово, як сепаратизм у Донбасі, ви забули", - сказав А.БЛИЗНЮК, звертаючись до Президента.

Під час наради А.БЛИЗНЮК розмовляв то російською, то українською мовою. Звернувшись до А.БЛИЗНЮКА, В.ЮЩЕНКО відзначив, що "у вас прекрасна українська мова".

У відповідь А.БЛИЗНЮК розповів історію зі свого дитинства, коли йому, "хлопчакові із села, з виробничого селища", завуч школи пригрозила перевести до україномовної школи, за 5 кілометрів від будинку, якщо учень БЛИЗНЮК не перестане розмовляти українською мовою.

"Я бігаю, і українською мовою розмовляю, а вона мене за вухо: "Хлопче, якщо я ще раз почую, що ви розмовляєте українською, он за п`ять кілометрів є школа українська, от туди ви підете", - розповів А.БЛИЗНЮК і додав: "Отакими принципами нас відучували розмовляти рідною мовою".

При цьому голова облради наголосив, що "в Донецькій області живуть патріоти".

На слова А.БЛИЗНЮКА Президент відповів, що лише заради цих слів йому варто було приїхати в Донецьку область.

"Мені варто було заради цих трьох слів сюди приїжджати", - сказав В.ЮЩЕНКО.