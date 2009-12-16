СБУ готова була затримати скандальний літак зі зброєю

Спецпідрозділ СБУ “Альфа” був готовий затримати у Києві після посадки для дозаправки літак Іл-76, який летів з вантажем зброї на борту, але був затриманий в Таїланді 12 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

“Дійсно, СБУ знала про те, що літак зі зброєю збирається здійснити для дозаправки посадку в Україні – про це нас попередили наші партнери із зарубіжних спецслужб. У повному бойовому спорядженні бійці “Альфи” знаходилися в аеропорту і готові були затримати літак з вантажем у разі його прильоту”, - відзначили у прес-центрі, зазначивши, що участь у цій операції української спецслужби “була не основною, а допоміжною”.

Разом з тим, в СБУ поки не вказують, яка саме країна мала бути кінцевим пунктом у маршруті літака із зброєю.

Як повідомлялось, 12 грудня у Таїланді було затримано літак Іл-76, що перевозив близько 40 тонн зброї. За інформацєію газети Nation, п’ятеро членів екіпажу - громадяни Казахстану і Білорусі. За даними поліції, є підстави вважати, що зброя на борт Іл-76 була завантажена у Пхеньяні, а літак належить Грузії. Газета Nation відзначає, що, ймовірно, він прямував на Шрі-Ланку. У літаку були виявлені гранатомети, ракети класу "земля-повітря" та інші боєприпаси.

13 грудня агентство ТНА повідомило, що командир літака - громадянин Білорусі Михайло ПЕТУХОВ – сказав під час допиту в поліції, що літак вилетів з України, завантажив на борт ящики з вантажем у Північній Кореї, і знову прямував в Україну.

14 грудня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що українські компетентні органи готові надати допомогу в розслідуванні справи про затримання ву Таїланді літака Іл-76 зі зброєю на борту.

За словами П.ПОРОШЕНКА, цей літак не є українським, і у складі його екіпажу немає українців. При цьому міністр підтвердив, що літак прилетів у Гостомель без вантажу і 8 грудня вилетів з України також без вантажу. Крім того, за його словами, літак слідував через ряд аеропортів.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Україна перевіряє інформацію щодо можливої причетності українських компаній до здійснення цього рейсу. Поки що, сказав міністр, немає жодного підтвердження причетності української сторони до цієї справи.