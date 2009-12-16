Безсмертний: природною для місцевої є влади мажоритарна система

Якщо не набуде розвитку політична система, основою якої, згідно Конституції, є партії, і якщо партії не структуруються та не наблизяться до людей, то люди не пробачать цього нинішнім лідерам. Про це в ефірі Радіо ЕРА заявив керівник Центрального виконкому «Нашої України», перший заступник керівника виборчого штабу Ющенка Роман Безсмертний.

Він нагадав, що коли приймалася пропорційна система, були сподівання, що партії собою замінять частину державних функцій і частину мажоритарних, стануть містком між людьми і владою. Натомість поки цього не сталося.

«Зараз депутати не проводять зустрічей з виборцями, і парламент не отримує необхідних імпульсів від людей», - наголосив Безсмертний.

Він зауважив, що відкриті списки можуть частково вирішити проблему, але в першу чергу потрібно структурувати партії, розширювати їх представництва на місцях.

Що стосується місцевих виборів, то Безсмертний підкреслив, що органи місцевої влади мають займатися соціально-побутовими проблемами громадян. «Якщо вони формуються на основі пропорційної системи від партій, вони апріорі набувають політичного характеру, і замість того, щоб виконувати свої функції, переходять у політичну сферу», - додав він. «Це паралізує роботу місцевих рад», - переконаний політик.

Саме мажоритарна система є природною для місцевої влади – підсумував політик.