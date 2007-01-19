Мороз написав Ющенку листа з проханням

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ направив листа Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, у якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

Текст відповідного листа розміщено на офіційному сайті ВР.

У зв’язку з листом глави держави від 18 січня 2007 року № 1-1/53 стосовно Закону України "Про Кабінет Міністрів України", вето Президента України щодо якого було подолано парламентом 12 січня 2007 року, О.МОРОЗ вважає за доцільне зазначити таке.

Закон України "Про Кабінет Міністрів України" був прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2006 року та 27 грудня 2006 року направлений на підпис Президенту України.

29 грудня 2006 року главі Секретаріату Президента України БАЛОЗІ В.І. був направлений лист за підписом керівника апарату Верховної Ради України ЗАЙЧУКА В.О. про необхідність виправлення в тексті надісланого Президенту України Закону технічної помилки.

“У своєму листі Ви повідомляєте, що про цю технічну помилку Секретаріат Президента України, в свою чергу, повідомив Кабінет Міністрів України та Міністерство юстиції України, а, отже, органи виконавчої влади, які здійснювали аналіз прийнятого Закону, були поінформовані про її виправлення”, - нагадує В.ЮЩЕНКУ О.МОРОЗ.

За словами голови ВР, 11 січня 2007 року до Верховної Ради України надійшли пропозиції Президента України до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" для повторного розгляду цього Закону відповідно до статті 94 Конституції України. До пропозицій Президента України додавався текст Закону України "Про Кабінет Міністрів України", зміст якого відповідав прийнятому Верховною Радою України 21 грудня 2006 року рішенню та у якому було виправлено зазначену технічну помилку.

“Згідно зі статтею 89 Конституції України, зазначені пропозиції Президента України разом з надісланим Вами текстом Закону України "Про Кабінет Міністрів України" були розглянуті 12 січня 2007 року у відповідному комітеті Верховної Ради України, який прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України подолати вето Президента України щодо Закону України "Про Кабінет Міністрів України"”, - зазначає В.МОРОЗ.

Він додає, що “так само для повторного розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України 12 січня 2007 року народним депутатам України було роздано повернутий Вами текст Закону України "Про Кабінет Міністрів України", зміст якого відповідав прийнятому Верховною Радою України 21 грудня 2006 року. Після подолання вето зазначений текст без жодних змін в той же день було направлено Вам на підпис”.

“Таким чином, враховуючи те, що при прийнятті Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та при подоланні вето Президента України щодо нього Верховна Рада України діяла у повній відповідності з конституційною процедурою, та з огляду на те, що після повторного прийняття Закону (подолання вето на Закон) Верховною Радою України будь-яких правових підстав для повторного застосування Президентом України права вето не існує”, О.МОРОЗ просить, не зважаючи на зроблену Президентом 18 січня заяву, підписати цей Закон у встановлений Конституцією України строк.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що повторно ветуватиме закон про Кабмін, оскільки текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка була прийнята парламентом 21 грудня 2006 року і підписана головою Верховної Ради.