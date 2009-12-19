БЮТ стане європейською партією, якщо після виборів проведе чистку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за доцільне після президентських виборів провести оновлення партійних лав БЮТ.

Про це він заявив під час інтернет-конференції в «ЛігаБізнесІнформ», відповідаючи на запитання щодо корупції та «неправильних депутатів» в БЮТ.

За словами М.ТОМЕНКА, під час президентської виборчої кампанії варто зупинити публічні звинувачення всередині БЮТу.

«В країні іде президентська виборча кампанія, а тому найважливішим на даний момент є визначити стратегію розвитку України і обрати Президента, який би гарантував демократичний європейський шлях такого розвитку», - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що після президентської виборчої кампанії шляхом серйозної чистки партійних рядів необхідно домогтись перетворення БЮТ на європейську політичну силу.

«Якщо цього не буде зроблено напередодні наступних виборів до органів місцевого самоврядування та парламентських виборів, партію чекають серйозні проблеми», - вважає він.