Регіонали хочуть влаштувати Луценку «веселе життя» ще на півроку

Проект постанови ВР «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування інциденту за участю Міністра внутрішніх справ України Луценка Ю.В., який стався 4 травня 2009 року, перевірки додаткових обставин та інших повідомлень про можливі зловживання з його боку» зареєстрований сьогодні в парламенті регіоналом Михайлом Чечетовим. Нагадаємо, що у разі проходження цього рішення через ВР це буде вже третя комісія з цього приводу.

Причому сам автор у пояснювальній записці визнає, що обидві ТСК ВР, які звітували минулого тижня з приводу розслідування франкфуртського інциденту, не змогли зробити “об’єктивних висновків”. Й на це було взагалі неможливо сподіватися без “отримання офіційних висновків розслідування, проведеного правоохоронними органами Німеччини. Офіційні особи правоохоронних органів Федеративної Республіки Німеччина утримуються від надання таких матеріалів без отримання письмової згоди Міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка як особи, стосовно якої вказане розслідування проводилось” – підкреслює регіонал.

Проте, на думку Чечетова, “суспільний резонанс зумовлює необхідність отримання та детального вивчення результатів проведеного правоохоронними органами Німеччини розслідування”. Чечетов вважає це достатньою підставою, аби спробувати протягом наступних шести місяців “вичавити” з Луценка дозвіл на отримання даних від німецької поліції.