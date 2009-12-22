Томенка обурює, що Ющенко підписав «грипозні» гроші перед святами

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що підписання Президентом України лише другого закону щодо виділення коштів для боротьби з епідемією грипу, є підтвердженням, що глава держави працює не для народу, а проти уряду.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН підписання Президентом закону щодо виділення 608 млн. грн. для боротьби з епідемією грипу.

«Я думаю, що сьогоднішнє рішення Президента ще раз підтверджує, що ключовою мотивацією діяльності Президента є не робота для країни, а робота проти ТИМОШЕНКО», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що неодноразово звертався до Президента з закликом підписати аналогічний закон, який був ухвалений парламентом у листопаді.

«Це був такий самий законопроект, майже ті самі гроші», - додав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що весь цей час Президент виступає проти ухвалення цього закону, тим самим бореться проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Тепер за декілька днів до Нового року Президент вирішив цей закон підписати. Я вважаю це ненормальністю і цинізмом, коли сорок два дні не підписується законопроект, і підписується лише перед святом», - додав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про виділення 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Також Президент направив на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО листа, в якому наполягає на необхідності проведення консультацій Національного банку України та уряду щодо виконання законів про використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками. У документі нагадується, що 15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» № 1758-VI, яким передбачено фінансування за рахунок перевищення доходів Національного банку України над його видатками заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань.