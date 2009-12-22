Ющенко просить Тимошенко терміново знайти гроші, бо вибори - під загрозою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО особисто сприяти своєчасному й у повному обсязі виділенню з державного бюджету коштів на фінансування виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у його листі до прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

“У зв`язку із ситуацією, що склалася на сьогодні із фінансовим забезпеченням підготовки чергових виборів Президента України, вважаю, що реалізація виборчих прав громадян поставлена під загрозу”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Як інформує Центральна виборча комісія України, за станом на 18 грудня 2009 року видатки на зазначені цілі профінансовано менш як на 0,6% від загальної потреби на 2009 рік.

Для забезпечення конституційних виборчих прав громадян України Президент просить прем’єра невідкладно вжити необхідних заходів реагування та особисто сприяти своєчасному й у повному обсязі виділенню коштів державного бюджету на фінансування видатків, пов`язаних із підготовкою виборів, як Центральною виборчою комісією, так і окружними виборчими комісіями.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Центральна виборча комісія ухвалила постанову, у якій ідеться, що підготовка і проведення виборів Президента України профінансовані менш ніж на 0,6%.

Доповідач з цього питання, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік, згідно із законом, мають бути перераховані на третій день після початку виборчої кампанії, тобто вони мали бути перераховані до 22 жовтня 2009 року. Станом на 18 грудня підготовка і проведення виборів профінансовані Державним казначейством лише на видатки ЦВК у сумі 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить 0,6%. При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружних виборчих комісій у сумі 144 млн. 806 тис. 435 грн.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що всього на 2009 рік на проведення президентських виборів з державного бюджету повинно бути виділено 712 млн. 157 тис. 100 грн.

На потреби ЦВК – 50 млн. 377 тис. 900 грн., на потреби окружних виборчих комісій – 35 млн. 277 тис. 840 грн., на потреби дільничних виборчих комісій – 109 млн. 528 тис. 630 грн.

У своїй постанові ЦВК просить Кабінет міністрів звернути увагу на недопустимість зволікання з фінансуванням президентських виборів з боку Міністерства фінансів та Держказначейства. Свою постанову ЦВК надіслала Президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, Держказначейству, Мінфіну.