Герман розказала, що на плечах у Януковича і кого їй нагадує Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ скоро «дасть гідну відповідь» на звинувачення в незаконній приватизації державної резиденції «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції в Донецьку заступник голови Партії регіонів, народний депутат України Ганна ГЕРМАН.

За словами Г.ГЕРМАН, на питання щодо «Межигір’я» В.ЯНУКОВИЧ «дасть відповідь, і відповідь ця буде гідною». При цьому вона додала: «Давайте дамо йому можливість це зробити. Я думаю, він це зробить найближчим часом. І я думаю, що вам не буде соромно за нього».

Водночас, Г.ГЕРМАН вважає, що питання про «Межигір’я» порушує його опонент з президентських перегонів, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО лише як «чорний» піар у рамках передвиборчих технологій.

На думку Г.ГЕРМАН, В.ЯНУКОВИЧ не зміг би «опуститися до рівня полеміки, яку веде Ю.ТИМОШЕНКО, він все ж таки чоловік». «Я перша перестала б поважати його, і вислуховувати, якби він опустився до бруду», - сказала народний депутат, додавши, що у лідера Партії регіонів «на плечах майбутнє країни», і йому потрібно думати про більш важливі і глобальні проблеми в країні.

Г.ГЕРМАН звинуватила Ю.ТИМОШЕНКО у використанні «чорних технологій».

«Розумієте, в істериці й бруді катається той, у кого нічого іншого немає. Ось заберіть зараз у неї цей бруд, заберіть у неї цю тему, яку вони самі придумали. Вчора, ні, не вчора, у неділю, одна з представниць Секретаріату Президента, яка була зі мною на одній програмі, сказала: «Так у Юлі п`ять таких «Межигірь», заберіть», але про це просто ніхто не говорить, тому що люди якось... Розумієте, це не рівень політичної культури, це рівень загальнолюдської культури», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона впевнена, то жінка-політик не може собі дозволити «чорний» піар. «Жінка-політик... Ну, є якісь межі, розумієте, які вона не може переступати. Коли я дивлюся на Юлію Володимирівну, виглядає вона, як королева, але коли вона відкриває рот, вона виглядає, як дівчина, яка стоїть на окружній. Це страшний дисонанс в її образі».