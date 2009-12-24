Рятувальники витягнули з Десни «Мерседес» із тілами трьох людей

23 грудня на Чернігівщині з річки Десна поблизу села Вишеньки Коропського району, з глибини близько 6 метрів рятувальниками МНС за допомогою спеціальної інженерної техніки був піднятий легковий автомобіль „Мерседес-Бенц G-200” із тілами трьох загиблих людей, який 14 грудня з’їхав із ґрунтової дороги в річку та затонув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, водолазні роботи проводилися у складних умовах: ця ділянка водойми вкрита кригою товщиною до 40 сантиметрів, швидкість течії - 0,5-1,0 м/с. Правоохоронними органами проводиться розслідування.