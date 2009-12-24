Ющенка попереджають про можливі рейдерські атаки на шахти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має негайно підписати ухвалений учора закон про мораторій на банкрутство вугільних підприємств, щоб не допустити судових махінацій зі старими боргами державних шахт. Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва з посиланням на слова глави комітету Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Я звертаюся до Президента з проханням негайно підписати ухвалений нами закон. Продовжений мораторій на банкрутство має набути чинності ще до кінця поточного року. Інакше вже 2 січня можуть знайтися діячі, які почнуть творчо застосовувати правосуддя проти вугільників», – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат нагадала, що чимало державних вугільних шахт обтяжені заборгованостями за електроенергію і устаткування, що утворилися за попередні роки. За її словами, команда, яка керувала галуззю до 2005 р., сприяла створенню боргів державних шахт перед комерційними структурами за електроенергію і устаткування, причому, часто штучних боргів. «Вугілля відвантажувалося практично задарма, техніка поставлялася за космічними цінами. Готувалася «повзуча приватизація», якій запобіг уряд Юлії ТИМОШЕНКО», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава комітету уточнила, що загрози реального банкрутства і ліквідації шахт, які заборгували, зараз немає. Проте, на її думку, непродовження мораторію на порушення відповідних справ може призвести до спроб рейдерських атак і шантажу проти вугільних підприємств з державною часткою власності.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» прийнято Верховною Радою 23 грудня 2009 р. Цей закон встановлює мораторій на порушення справ про банкрутство вугільних підприємств, у статутних фондах яких частка держави становить не менш як 25%, до 1 січня 2013 р.

Чинна редакція закону про банкрутство передбачає мораторій до 1 січня 2010 р.