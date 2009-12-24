Луценко сформулював позицію «Народної самооборони»: тільки не «зек»

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО закликає прихильників демократичних кандидатів на посаду Президента віддати свої голоси за Юлію ТИМОШЕНКО з тим, щоб не допустити приходу до влади Віктора ЯНУКОВИЧА, “який поверне країну до домайданівського періоду”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Луцьку.

«Остання ситуація, коли ми живемо в країні, де одна за всіх, а всі проти одної, вимагає від мене, як від політика, публічних заяв… Я тут, щоб звернутися не стільки до прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, скільки до прихильників інших лідерів демократичних сил - тих, хто за А.ЯЦЕНЮКА, А.ГРИЦЕНКА чи за В.ЮЩЕНКА, з єдиним закликом: «Як би ви не ставились до Ю.ТИМОШЕНКО, яка, як і кожен політик, робить помилки, мусимо розуміти – перемога В.ЯНУКОВИЧА розвертає Україну до домайданівських часів. Відтак кожен голос, який використовується не на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО, збільшує шанси В.ЯНУКОВИЧА. Позиція «Народної самооборони» звучить просто і доступно: тільки не «зек», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Продовжуючи тему, він зауважив, що на сьогоднішній день є абсолютно зрозумілими результати першого туру: в друге коло виборів вийдуть В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні політтехнологами В.ЯНУКОВИЧА розроблена стратегія на зменшення результатів Ю.ТИМОШЕНКО шляхом відтягування «національно-демократичних голосів по різних кандидатах, навіть навіювання розчарувань нашому виборцю, аби він не голосував взагалі».

«Їхня мета добитися більше 10% розриву у першому турі, що є достатньо серйозним психологічним бар’єром для віри в перемогу (мається на увазі перемоги Ю.ТИМОШЕНКО) в другому турі. Моя мета – нагадати українцям, що на трьох передвиборчих кампаніях проєвропейські, проукраїнські сили набирали на 5% більше кожного разу. Це було у 2004 році на президентських виборах, у 2006, у 2007 році – на парламентських. Отже, сумніватися у перемозі українських демократів не варто», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що саме з метою, щоб збити такий настрій у суспільстві – сьогодні об’єдналися штаби В.ЯНУКОВИЧА і В.ЮЩЕНКА - і призвести до більш серйозних, ніж логічних 7-8% відставання у першому турі, для пані Ю.ТИМОШЕНКО».