Анекдот від Тимошенко для Януковича - про корову, яка "не дотягується"

Кандидат у президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО критично оцінює дані соцопитувань, згідно з якими на виборах перемагає Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Коли я щодня чую від соціологів, що мій головний опонент Віктор ЯНУКОВИЧ уже практично виграв президентські вибори, то згадую анекдот: «Корова дуже любила молоко, але не могла дотягнутися» (сміється)», - сказала вона. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її ставлення до соціологічних опитувань загальновідоме - це перш за все маніпуляція суспільною свідомістю. Вона зазначила, що її політична сила на кожних чергових виборах отримує від соціологів рівно в два рази менше, ніж насправді.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що БЮТ проводить свої закриті опитування, і їх результати цілком влаштовують її. «Можу сказати абсолютно точно: ЯНУКОВИЧ ці вибори не виграє. А у соціологів після 7 лютого буде ще один привід поміркувати про так званий феномен ТИМОШЕНКО. Адже вони після кожних виборів говорять про цей феномен. Підтримуватимемо традицію», - зазначила вона.