ЦВК оголосила Тимошенко попередження

Центральна виборча комісія оголосила кандидату у Президенти, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО попередження за залучення до ведення передвиборчої агітації підлеглих, службовий транспорт та інші ресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК. За нього проголосували 8 членів ЦВК, 4 - проти, 2 – утримались.

Центрвиборчком визнав дії кандидата у Президенти, прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО з ведення передвиборчої агітації під час робочої поїздки до Чернігова 17 грудня неправомірними.

Попередження було винесено за скаргою кандидата у Президенти Василя ПРОТИВСІХ, в якій він зазначив, що поїздка Ю.ТИМОШЕНКО була офіційною та виключала проведення передвиборчої агітації. Але, за його словами, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася з виборцями і вела агітацію проти кандидата у Президенти В.ПРОТИВСІХ.

Як зазначив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ під час розгляду цієї справи, згідно з законом про вибори Президента, представникам виконавчої та місцевої влади заборонено агітувати “за” чи “проти” кандидатів у Президенти України.

ЦВК почав розглядати скаргу В.ПРОТИВСІХ на сьогоднішньому засіданні, але після доповіді з цього питання Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ, в якій вона запропонувала комісії залишити цю скаргу без розгляду, між членами ЦВК виникла дискусія і була оголошена перерва. При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначав, що немає підстав не розглядати цю справу по суті.

Після перерви ЦВК розглянула скаргу В.ПРОТИВСІХ і ухвалила відповідне рішення щодо Ю.ТИМОШЕНКО.