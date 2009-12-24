Лідер Придністров'я побував у Києві
23:00, 24 грудня 2009Політика
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Обговорив низку питань у МЗС
Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з керівником Адміністрації Придністровського регіону Республіки Молдова Ігорем СМИРНОВИМ питання демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського державного кордону.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, робочі консультації глави зовнішньополітичного відомства України з лідером Придністров’я пройшли сьогодні в Києві.
Було також розглянуто шляхи динамізації процесу придністровського врегулювання та забезпечення культурно-гуманітарних потреб української національної меншини, що проживає в Придністров’ї.
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