Лідер Придністров'я побував у Києві

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з керівником Адміністрації Придністровського регіону Республіки Молдова Ігорем СМИРНОВИМ питання демаркації центральної (придністровської) ділянки українсько-молдовського державного кордону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, робочі консультації глави зовнішньополітичного відомства України з лідером Придністров’я пройшли сьогодні в Києві.

Було також розглянуто шляхи динамізації процесу придністровського врегулювання та забезпечення культурно-гуманітарних потреб української національної меншини, що проживає в Придністров’ї.