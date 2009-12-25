Російську в/ч спробували внести до списку виборців у Криму

Окружна виборча комісія № 10 в Криму на вимогу Української народної партії скасувала неправомірне збільшення виборців за рахунок російських військових частин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

За словами члена ОВК територіального виборчого округу № 10 від кандидата в Президенти України Юрія КОСТЕНКА Віктора ІЛЬНИЦЬКОГО, в ОВК № 10, що включає Сімферопольський, Бахчисарайський райони та місто Бахчисарай, намагалися приписати зайву кількість виборців у деяких виборчих дільницях за рахунок додавання неіснуючих будинків та російських військових частин.

Зокрема, він зазначив, що комісія 12 грудня прийняла рішення про внесення змін в межі затверджених дільниць.

За словами В.ІЛЬНИЦЬКОГО, «згідно з даним рішенням комісії, чисельність виборців була збільшена на 20-30 тис. осіб, а це приблизно 12-16% від загальної чисельності виборців на ТВО № 10».

«Зміни, внесені протоколом № 5 від 12 грудня, не співпадали з даними в поданнях, які були надані виконкомами”, - сказав представник УНП. Також, за його словами, «чисельність виборців намагалися збільшити за рахунок російських військових частин, розташованих в селищі Гвардійському Сімферопольського району».

«Зараз подання виконкомів сільських та селищних рад по ТВО № 10 виправлені, завдяки чому дані уточено, і порушення скасовано», - підсумував В.ІЛЬНИЦЬКИЙ.