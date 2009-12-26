Ющенко розказав про свої успіхи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ідея об’єднання кандидатів у президенти на виборах стає все більш актуальною.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері, повідомляє офіційний сайт В.ЮЩЕНКА.

Він висловив припущення, що кандидати у президенти, зокрема Арсеній ЯЦЕНЮК, знімуть свої кандидатури та підтримають кандидуру В.ЮЩЕНКА.

«Ідея об’єднання кандидатів заради одного стає все більш актуальною та вірогідною, - сказав Президент. – Здоровий глузд говорить на користь того, що всі ми починаємо усвідомлювати, що генеральний бій не в прізвищах, а в цінностях. З кожним днем цей діалог стає більш раціональним».

Крім того, В.ЮЩЕНКО, розповідаючи про свої успіхи, зауважив, що весь час поруч з ним була професійна команда.

«Я був головою Нацбанку, і в мене була чудова команда. Найкращого в нашій банківській грошовій системі ми добилися в той час, коли головою Нацбанку був ЮЩЕНКО. Я був прем’єр-міністром, і моє прем’єрство показало нації, що ми можемо вирішувати ті питання, які років 15 не вирішувались, починаючи з пенсій та зарплат та закінчуючи бартерними схемами. Я добре розумів, що потрібно національній економіці, щоб зробити прорив. У мене була команда. І ніхто зауважень ніколи не робив до моєї команди», - заявив В.ЮЩЕНКО.

«Я - Президент, у мене є команда. Кого не влаштовує діяльність мого прем’єр-міністра, а потім міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА? Достойна людина, яка ніколи не крала, яка завжди була професійна у тих ділянках роботи, де працювала. Чи віце-прем’єр-міністр ВАСЮНИК? Чи ми говоримо про одного із кращих міністрів освіти Івана ВАКАРЧУКА? Чи про Віру Іванівну (УЛЬЯНЧЕНКО)? Чи ми говоримо про ТАРАСЮКА? Чи про Арсенія ЯЦЕНЮКА, в біографії якого багато чого сформовано за рахунок моїх кроків, моїх дій, за моєю участю», - наголосив він.