Коли Лазаренко вийде з-за ґрат

Екс-прем`єр-міністр України Павло ЛАЗАРЕНКО вийде з-за ґрат 17 серпня 2011 року. Про це повідомляє газета « Сегодня » (№289к (3422) з посиланням на офіційний сайт Бюро в`язниць США.

На сайті також сказано, що 56-річний П.ЛАЗАРЕНКО відбуває покарання у в`язниці міста Дублін (Північна Каліфорнія), де містяться жінки і ті, хто скоїв адміністративний проступок, і це в`язниця спрощеного рівня безпеки.

Як повідомляється в інформації, в цих в`язницях можна зустрічатися не тільки з родичами й адвокатами, а й з друзями, а в камерах є телевізор, у в`язниці — спортзал, бібліотека, душ, де можна митися навіть щодня. Там навіть не сидять у камерах з ранку до вечора, а можуть вільно пересуватися територією в`язниці.

Директор юрфірми Amber Global Consulting Іван ЛОЗОВИЙ, який народився, навчався і працював у США сказав, що «П.ЛАЗАРЕНКО пощастило, що він потрапив до жіночої в`язниці, — там особливо легкий режим».

Як повідомляв УНІАН, колишній прем`єр-міністр П.ЛАЗАРЕНКО виїхав до США після того, як в Україні його звинуватили в корупції і розкраданні коштів. Там він попросив надати йому політичний притулок, проте натомість його було заарештовано. Після арешту українська сторона добивалася видачі П.ЛАЗАРЕНКА, проте це неможливо, оскільки між Києвом і Вашингтоном відсутній договір про видачу злочинців.

П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено до дев`яти років позбавлення волі в 2006 році. Американський суд визнав його винним у відмиванні грошей, шахрайстві і вимаганні - загалом за 14 пунктами звинувачення. З 2003 року П.ЛАЗАРЕНКО перебував під домашнім арештом. Восени 2008 року він добровільно повернувся в американську в`язницю, побоюючись за своє життя. Перегляд справи П.ЛАЗАРЕНКА став можливим після того, як восени 2008 року з нього зняли шість звинувачень.

У листопаді 2009 р. суд Північного округу Штату Каліфорнія (суддя Чарльз Р. БРАЙЄР) своїм рішенням прийняв остаточний вирок у справі колишнього прем`єр-міністра України П.ЛАЗАРЕНКА, визначивши йому термін перебування у в`язниці в 97 місяців. Попереднім рішенням суду П.ЛАЗАРЕНКА було засуджено до 108 місяців позбавлення волі. Таким чином, суд зменшив термін покарання на 11 місяців, врахувавши зняття з П.ЛАЗАРЕНКА частини звинувачень і відсутність скарг на нього з боку в’язничної адміністрації.

Адвокат екс-прем`єра Марина ДОЛГОПОЛА заявила, що “це рішення дає змогу стверджувати про те, що П.ЛАЗАРЕНКО вже відбув своє покарання в США”. “Згідно з цим судовим рішенням Бюро в`язниць має у термін до трьох місяців остаточно визначити всі процедурні питання, що стосуються відбування цього покарання і звільнення П.ЛАЗАРЕНКА”, - сказала М.ДОЛГОПОЛА.

Водночас, як повідомив адвокат Борис ФІЛАТОВ, який представляє інтереси одного із свідків, ухваливши такий вирок, суд не прийняв аргументів захисту П.ЛАЗАРЕНКА і не зарахував у термін ув’язнення перебування екс-прем`єра під домашнім арештом і не взяв до уваги заяву адвокатів про його поганий стан здоров`я.

Таким чином, на сьогодні П.ЛАЗАРЕНКО відбув 50 місяців покарання, і відбуватиме ще 47 місяців, або майже чотири роки. Бюро в`язниць США в тримісячний термін має ухвалити рішення про те, куди саме П.ЛАЗАРЕНКА буде переведено з в`язниці в містечку Дублін, де відбувають покарання жінки, а також особи, які чекають на остаточний вирок суду.