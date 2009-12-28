На Вінничині загинув депутат від БЮТ
12:03, 28 грудня 2009Політика
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Jeep Cherokee врізався у дерево
У Вінницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув депутат Вінницької обласної ради від фракції БЮТ, головний державний інспектор з охорони навколишнього середовища у Вінницькій області Віталій Мельник.
Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи ДАІ у Вінницькій області, 27 грудня 2009 року о 10 годині 30 хвилин на автошляху Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, біля села Ксаверівка Вінницького району, 34-річний водій В.Мельник автомобіля Jeep Cherokee не впорався з керуванням, з’їхав у лівий кювет по ходу руху автомобіля та скоїв наїзд на дерево.
Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep Cherokee на місці пригоди загинув.
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