На Вінничині загинув депутат від БЮТ

У Вінницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув депутат Вінницької обласної ради від фракції БЮТ, головний державний інспектор з охорони навколишнього середовища у Вінницькій області Віталій Мельник.

Як повідомили УНІАН у секторі профілактичної роботи ДАІ у Вінницькій області, 27 грудня 2009 року о 10 годині 30 хвилин на автошляху Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка, біля села Ксаверівка Вінницького району, 34-річний водій В.Мельник автомобіля Jeep Cherokee не впорався з керуванням, з’їхав у лівий кювет по ходу руху автомобіля та скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП водій автомобіля Jeep Cherokee на місці пригоди загинув.