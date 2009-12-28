У Луганській області розгромили штаб БЮТ

Сьогодні, 28 грудня, скоєно бандитський напад на штаб Блоку Юлії Тимошенко в Антрациті Луганської обл., в результаті якого постраждали п`ять осіб, розбито оргтехніку і меблі. Про це УНІАН повідомили в Луганському обласному штабі БЮТ.

Силами місцевих активістів БЮТ і за допомогою співробітників міліції зловмисників затримано. Серед нападаючих на штаб були одна жінка і троє чоловіків.

«Сьогодні вранці до нас у штаб зайшла жінка, і, не відрекомендувавшись просто з порогу, одразу ж почала ображати і звинувачувати нас у тому, що ми не підтримуємо Віктора ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів, - наводить прес-служба Луганського обласного штабу БЮТ слова начальника антрацитівського штабу БЮТ Анатолія ОРЯБИНСЬКОГО. - Ми одразу збагнули, що маємо справу не просто з неадекватною реакцією чи хуліганською витівкою, а з навмисною провокацією».

За його словами, у відповідь на всі спроби втихомирити хуліганку, вона вискочила на вулицю, де в машині на неї чекали троє чоловіків. «Буквально через декілька секунд ці люди вбігли до нас в офіс і сходу почали ламати меблі, накинулися на співробітників штабу з кулаками. Декілька чоловік дістали тілесні ушкодження», - повідомив А.ОРЯБИНСЬКИЙ.

Завдяки діям співробітників антрацитівського штабу, а також міліції зловмисників вдалося затримати. Зараз правоохоронці проводять з ними слідчі дії.

У штабі нагадали, що це не перший напад на активістів БЮТ на Луганщині.

«Ми рішуче вимагаємо припинити практику адміністративного тиску і залякування громадян. Винні у скоєному в Антрациті повинні бути належним чином покарані. Ми вимагаємо від співробітників міліції, а також місцевих органів влади всіляко припиняти такі спроби», - сказано в заяві Луганського обласного штабу БЮТ.