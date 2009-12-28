Тігіпко: уряд розтратив усе, навіть те, що йому не належить

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що блокування коштів регіонів на рахунках Держказначейства загрожує державі справжніми катастрофами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву Закарпатської облдержадміністрації про те, що через непроведення з 4 грудня Державним казначейством України платежів в інтересах регіонального бюджету місцеві рятувальники не можуть закупити паливо, а в області почався паводок. За тиждень до цього губернатори Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, що постраждали від сильних снігопадів, заявляли, що відновлювальні роботи не вдається провести через блокування грошей, що належать регіонам, на казначейських рахунках.

«Блокування коштів регіонів на рахунках Держказначейства загрожує справжніми катастрофами», - констатував С.ТІГІПКО.

«Уряд розтратив усе, включно з тим, що йому не належить: кошти регіональної і місцевої влади, заставу за Одеський припортовий завод. У ситуації, коли до 60% економіки перебуває в тіні, а масштаб популізму влади тільки наростає, фінансова катастрофа стає майже неминучою», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він додав, що ситуація складається таким чином, що хто б не став четвертим Президентом України, йому доведеться вирішувати проблеми, аналогічні за своїм масштабом із викликами, які стояли перед першим Президентом на початку 90-х.

«Кабмін зобов`язаний розблокувати казначейські рахунки регіонів і дозволити їм вирішувати поточні проблеми в інтересах громадян. У свою чергу, Президентові потрібно припинити використовувати Нацбанк в боротьбі з урядом і тим самим ускладнювати і без того плачевну фінансову ситуацію», – заявив С.ТІГІПКО.