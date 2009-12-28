У Ющенка навели два успішних приклади боротьби з корупцією

Народний депутат, представник Віктора Ющенка в ЦВК Андрій Парубій в ефірі програми «Золота Булава» на Першому каналі заявив, що Ющенко єдиний, хто постійно пропагує ідею боротьби з корупцією.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Ющенка, він нагадав, що у 2005 році за ініціативи Ющенка на РНБОУ була прийнята стратегія боротьби з корупцією. Того ж року в парламент був внесений закон, який передбачав створення антикорупційного бюро. Цей закон кілька разів ставився на голосування і жодного разу в парламенті він не набрав більше, ніж 100 голосів. «Ми живемо в парламентській республіці. Отже, цю ідею Ющенко постійно пропагує і постійно намагається провести її», - додав Парубій.

Щодо подолання корупції у владі Парубій відзначив, що після конституційної реформи 2004 року правоохоронні органи і уряд поділені за партійними квотами, тому вони прикриваються на найвищому рівні.

«Тільки інколи ми бачимо такі приклади як з Лозінським. Однак такі люди після злочину зникають переважно в Росії. Під політичним прикриттям вони мають змогу зникнути і сховатися від правоохоронців, - зауважив народний обранець. - Відтак, нам необхідна конституційна реформа, яка впорядкує систему влади і зробить правоохоронні органи незалежними».

Представник Віктора Ющенка в ЦВК наголосив, що у нас є позитивні приклади боротьби з корупцією.

«Перший – це незалежне зовнішнє тестування. Завдяки цій ініціативі Президента Ющенка ми змогли позбутися корупції в освітній сфері. Це приклад має стати дороговказом, як треба боротися з корупцією», - відзначив політик. - Другий приклад – створення єдиного вікна для підприємців, яке в іншій сфері допомогло побороти корупцію».