Тимошенко розповіла, за що її хвалить Путін

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко відзначає, що її команда здатна будувати правильні дипломатичні відносини.

Як передає ІА «Новий міст», про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила 27 грудня під час робочої поїздки до Дніпропетровська.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, екс-президент РФ Володимир ПУТІН відгукувався про неї як про професійного прем`єра винятково тому, що їх команда «здатна будувати правильні дипломатичні взаємовідносини і знаходити в цьому для своєї країни великі і високі пріоритети».

На запитання журналіста «Лівого берега»: «Володимир ПУТІН назвав вас професійним прем`єр-міністром і сказав, що з вами комфортно працювати. Як ви можете пояснити такі компліменти на вашу адресу з його боку?» Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Тільки тим, що вони у нашому уряді знайшли професійну команду і абсолютно адекватну співпрацю».

Зі свого боку прем`єр наголосила, що переговори з російським колегою не завжди проходять гладко через принципову позицію щодо захисту національних інтересів, на якій вона стоїть.

«Водночас ПУТІН сказав й інші слова – «з прем`єр-міністром України важко досягати консенсусу, тому що завжди переговори проходять дуже складно». Кожний прем`єр обстоює позиції національних інтересів своєї країни, і тому він відзначив, що переговори ніколи не бувають простими. Але завжди, завжди у світі уряди, країни домовляються, знаходячи ту взаємовигідну середню лінію, яка може примножити можливості обох країн, а не навпаки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО і додала: «Я думаю, це добре, що російський уряд змінив ставлення до українського і до мене, як до його керівника. Це говорить про те, що наша команда здатна будувати правильні дипломатичні взаємовідносини і здатна знаходити в цьому для своєї країни великі і високі пріоритети».