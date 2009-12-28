Тимошенко закликає справжніх патріотів не допустити повернення зла

Кандидат на посаду Президента, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО закликає свідомих громадян не допустити повернення до влади кримінальних і олігархічних кіл.

“Сьогодні всі справжні патріоти України, усі люди доброї волі мусять зрозуміти, що це зло, ця навала просто хоче зараз повернутися через продажність високих політиків, через фальсифікації і створення штучних процесів у ЦВК”, – заявила прем’єр-міністр під час робочого візиту до Рівненської області, повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО .

Вона також сказала, що вважає Віктора ЯНУКОВИЧА “обкладинкою, просто фейсом, за яким іде потужна олігархія країни”.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, ці олігархічні структури планують скористатися кризою і розчаруванням громадян, зумовленим невиконанням гасел Майдану, і повернутися до влади. “Вони хочуть далі цинічно брати в України все, що їм подобається: родовища, заводи, порти, усе, що вони вдало для себе, але невдало для країни забрали до 2004 року", – сказала прем’єр-міністр.

“На жаль, у 2004 році, коли ми їх виселяли з влади, заслабкими виявилися певні лідери, які не довели справу до логічного завершення й дали можливість олігархії просочитися назад до влади, у тому числі вносячи кандидатуру прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА у 2006–2007 роках від Президента Ющенка”, – додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що не допустить реваншу кримінальних структур на виборах Президента. “Я ніколи не дам нікому повернути назад і не дам відступити, не дам їм опанувати країну, не дам їм проводити антиукраїнську політику. І вистачить у нас, незважаючи на кризу, і сил, і підтримки, і можливостей об’єднати всю українську команду людей доброї волі”, – підсумувала кандидат у президенти.