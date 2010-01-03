Тимошенко увечері вийде на сцену

Прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії вручення ордерів на квартири, придбані Державною іпотечною установою жителям Судака, а також у врученні автомобілів «швидкої допомоги» і сертифікатів на обладнання для медичних установ АРК.

Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з представниками територіальних громад села Морське і міста Судак.

Також вона планує взяти участь у заходах щодо введення в дію газопроводу до села Піонерське.

Крім того, прем`єр планує дати інтерв`ю Чорноморській телерадіокомпанії і взяти участь у концерті «З Україною в серці».

Сьогодні ввечері Ю.ТИМОШЕНКО має намір повернутися до Києва.