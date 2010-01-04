Мікроавтобус врізався у КамАЗ: четверо загиблих, четверо поранених

Сьогодні в 0.40 у селі Седлище Любешівського району Волинської області сталось зіткнення автомобіля „КамАЗ” та мікроавтобуса „Форд-Транзит”.

В результаті загинули чотири і травмовані чотири людини, які з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.