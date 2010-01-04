Ющенко: є мотиви, які спонукають політичні сили до серйозних злочинів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує звернутися до європейських інституцій, в тому числі до ОБСЄ та Європейського парламенту, з проханням збільшити кількість спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з представниками ЗМІ.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що через посилення місій спостерігачів, а також збільшення кількості журналістів, вдасться уникнути фальсифікацій, які сьогодні готуються тими чи іншими політичними силами.

Також В.ЮЩЕНКО має намір звернутись до членів виборчих дільниць, «щоб підсилити їх сумлінність, і щоб вони діяли відповідно до закону».

В.ЮЩЕНКО пообіцяв зі свого боку робити все, щоб не допустити зловживань. «Я, як Президент, все зроблю, щоб не допустити застосування адмінресурсу, але є мотиви, які спонукають певні політичні сили до серйозних злочинів», - сказав Президент.

Водночас глава держави переконаний, що Україні вдасться провести чесні й демократичні вибори та уникнути будь-яких фальсифікацій.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія станом на 30 грудня 2009 року зареєструвала більш як 700 міжнародних спостерігачів на вибори Президента України.

Місія ОБСЄ на президентських виборах 2010 року розпочала свою роботу в Україні 24 листопада 2009 року. З початку грудня в Україні працюють 60 довгострокових спостерігачів ОБСЄ, і ближче до дня виборів до них приєднаються ще 600 спостерігачів.