У разі програшу Януковича близько 40 "регіоналів" вийдуть з фракції?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має більше шансів у разі перемоги на президентських виборах створити стабільну парламентську коаліцію й уникнути проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, таку думку висловив віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО в ефірі ТВі.

Він прогнозує, що в разі програшу на виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА його фракція у парламенті може фактично розколотися, тобто, приблизно 40 «регіоналів» стануть позафракційними, створивши нове парламентське об’єднання.

Завдяки цьому, переконаний віце-спікер, Ю.ТИМОШЕНКО сподівається, що певне переформатування сил у парламенті дозволить уникнути дострокових виборів до ВР.

Крім того, М.ТОМЕНКО порахував, що в разі програшу Ю.ТИМОШЕНКО приблизно 5-7, можливо до 10, «бютівців» стануть позафракційними.

«Але не буде такого радикального зламу, як в ПР, бо в силу різних обставин, в ПР кілька центрів прийняття рішень, а у нас один центр прийняття рішень» - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він додав, що ці потенційні десять вихідців з БЮТ не дадуть В.ЯНУКОВИЧУ необхідного ресурсу у парламенті, щоб впевнено себе почувати і не проводити дострокових виборів до ВР.

Разом із тим М.ТОМЕНКО є прихильником дострокових парламентських виборів. «Цей парламент вичерпав свій потенціал», - переконаний він.