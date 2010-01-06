У Януковича вже планують масово відзначити перемогу на виборах

Партія регіонів планує проведення масових акцій у Києві після 17 січня, щоб відзначити перемогу лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА у першому турі президентських виборів, мобілізувати зусилля для його перемоги у другому турі та не допустити фальсифікації результатів виборів глави держави.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник глави Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, коментуючи інформацію про подання Київською міською організацією Партії регіонів заявки до КМДА на проведення масових акцій у столиці після 17 січня до 20 лютого 2010 року.

«Ми хочемо в такий спосіб показати нашу упевненість у перемозі і в тому, що ми не дозволимо фальсифікації виборів», - сказала Г.ГЕРМАН і наголосила, що Партія регіонів є політичною силою, яка найбільше зацікавлена у чесних та прозорих виборах Президента.

Вона також нагадала, що В.ЯНУКОВИЧ підписав кодекс честі кандидатів у президенти і виступає за вільні, прозорі і чесні вибори.

«Ми зробимо усе, щоб не дати владі їх сфальсифікувати», - підкреслила Г.ГЕРМАН.

За її словами, позиція Партії регіонів «є публічною, і прихильники В.ЯНУКОВИЧА вийдуть на вулиці з тим, щоб відстояти перемогу у першому турі і задекларувати, що ми не дамо сфальсифікувати вибори і переможемо також у другому турі».