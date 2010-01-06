Пікетники завадили Тягнибоку виступити на кримському телебаченні

Близько 800 активістів організації «Русское единство», Комуністичної партії і партії «Союз» сьогодні увечері в Сімферополі пікетували державну телерадіокомпанію «Крим», де мав виступати кандидат у президенти України, лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

Як повідомив телефоном кореспонденту УНІАН очевидець події, прихильники проросійських організацій спалили опудало із зображенням О.ТЯГНИБОКА.

За дотриманням громадського порядку під час акції спостерігала значна кількість міліціонерів.

Близько 18.35 телекомпанія «Крим» почала трансляцію передвиборчого ролика О.ТЯГНИБОКА.

«Наскільки я знаю, він (О.ТЯГНИБОК) відмінив (прямий) ефір, оскільки не хоче влаштовувати зіткнень у Святвечір», - повідомив телефоном УНІАН представник прес-служби кримської організації «Свободи».

Також він заявив, що два автобуси з активістами з Сімферополя, які поверталися з Севастополя, де О.ТЯГНИБОК проводив зустріч з виборцями, «кілька разів зупиняли співробітники ДАІ».