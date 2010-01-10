Ющенко привітав Леоніда Кравчука

16:30, 10 січня 2010
Політика
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Екс-президентові - 76

Президент України Віктор Ющенко надіслав вітання з днем народження екс-президенту Леоніду Кравчуку, повідомляє офіційний сайт голови держави. Прес-служба не наводить тексту привітання, обмежившись самим фактом поздоровлення.

Леонід Кравчук - Президент України в 1991-1994 рр., народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, народився 10 січня 1934 года. Нині є довіреною особою кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко.

 

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