Ющенко привітав Леоніда Кравчука
16:30, 10 січня 2010Політика
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Екс-президентові - 76
Президент України Віктор Ющенко надіслав вітання з днем народження екс-президенту Леоніду Кравчуку, повідомляє офіційний сайт голови держави. Прес-служба не наводить тексту привітання, обмежившись самим фактом поздоровлення.
Леонід Кравчук - Президент України в 1991-1994 рр., народний депутат Верховної Ради чотирьох скликань, народився 10 січня 1934 года. Нині є довіреною особою кандидата в Президенти України Юлії Тимошенко.
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