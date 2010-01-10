Тимошенко про Ющенка, неможливе та собачі бої

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в звинуваченнях Президента Віктора ЮЩЕНКА на її адресу немає жодного слова правди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телекомпанії "Візит" у Кременчуці Полтавської області, де вчора перебувала з робочою поїздкою.

"Сьогодні, коли Президент мене так публічно ображає, я просто думаю, що правильно не відповідати на його слова. Я просто вам скажу, що там немає жодного слова правди. Господь йому суддя. Я йому - не суддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «я зробила навіть неможливе, щоб він став Президентом, і зараз я зрозуміла, що на цих виборах нікому нічого не варто передовіряти, потрібно самій справу доводити до перемоги». «І я цього разу вирішила сама перемогти. І показати, що країна може бути іншою й працювати на народ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також сказала, що кожне слово Президента В.ЮЩЕНКА "просто ріже її серце ножем, проте вона терпітиме".

Вона також додала, що не збирається "влазити ні в які собачі бої між кандидатами в Президенти". «Краще я працюватиму", - сказала прем`єр-міністр.