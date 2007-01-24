Мукачівським суддею вже зайнялися впритул

Вища рада юстиції ухвалила рішення перевірити наявність підстав для звільнення судді Мукачівського міськрайонного суду (Закарпатська область), який своїм рішенням заборонив голові Верховної Ради Олександрові Морозу підписувати закон про Кабінет Міністрів.

Про це повідомили в прес-службі Вищої ради юстиції.

За даними прес-служби, на засіданні 23 січня Вища рада юстиції розглянула ситуацію, що склалася навколо рішення судді Мукачівського міськрайонного суду.

Після засідання виконуючий обов`язки голови Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова доручила одному з членів ради перевірити наявність підстав для звільнення цього судді.

«... доручила провести перевірку інформації, викладеної в засобах масової інформації, з приводу наявності підстав для звільнення судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Монича Володимира Олексійовича з посади за порушення присяги», – повідомили в прес-службі.

Як повідомлялося, раніше Мукачівський міськрайонний суд (Закарпатська область) заборонив голові Верховної Ради Олександрові Морозу підписувати закон про Кабінет Міністрів.

12 січня Рада подолала вето Президента на закон про Кабмін, а 19 січня Віктор Ющенко повторно його ветував, мотивувавши це тим, що прийнятий 12 січня текст закону відрізняється від першого варіанту, який він ветував.

Обком